JOJ Dakar 2026 : « Le Sénégal se prépare à écrire l'histoire olympique de l'Afrique » ( Bassirou Diomaye Faye)

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, dont Dakar sera le théâtre, appartiennent à cette catégorie. Lorsque le Président Bassirou Diomaye Faye a évoqué, dans son discours du 4 avril 2026, la disposition de l'ensemble des forces de défense et de sécurité en vue de ces Jeux, il n'a pas parlé d'un simple événement sportif. Il a parlé d'un moment de civilisation, d'une occasion unique pour le Sénégal et pour l'Afrique tout entière de se montrer au monde dans sa meilleure version.



Les JOJ 2026 de Dakar seront historiques à plus d'un titre. Ce sera la première fois qu'une ville africaine accueillera des Jeux sous l'égide du Comité International Olympique (CIO). Une consécration longtemps attendue, qui place le Sénégal au centre de la carte mondiale du sport et lui confère une responsabilité à la hauteur de l'honneur. Le Chef de l'État n'a pas manqué de souligner la portée de l'enjeu : « nous serons prêts à accueillir la famille de l'olympisme, le monde du sport en général ainsi que tous les visiteurs à cette occasion. »



Le chef de l’Etat rappelle que la mobilisation est déjà totale. Le dispositif prévu couvre l'ensemble des sites retenus pour les compétitions, avec une coordination entre les différents corps des forces de défense et de sécurité. « Elle est totale et rassurante, avec un dispositif de sécurisation complète des différents sites retenus afin de garantir la sérénité de cet événement historique en terre africaine », a assuré le Président Faye. Un signal fort adressé autant aux athlètes et délégations étrangers qu'aux partenaires institutionnels et aux sponsors internationaux, pour qui la question sécuritaire est souvent décisive.



Les JOJ s'inscrivent pleinement dans l'agenda Vision Sénégal 2050, comme catalyseur de modernisation et de rayonnement international, indique le président de la République. En choisissant Dakar pour abriter ces Jeux, le CIO a reconnu le potentiel d'organisation du Sénégal, la vitalité de sa jeunesse et la robustesse de ses institutions. Le thème retenu pour le défilé du 4-Avril « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 », traduit une philosophie d'ensemble : la réussite de cet événement est une affaire nationale, qui mobilise l'État dans toutes ses composantes.



Il y a dans cette aventure quelque chose qui dépasse le Sénégal lui-même. Dakar 2026 porte les espoirs d'un continent tout entier, avide de montrer qu'il peut organiser les grands rendez-vous du monde avec excellence et hospitalité. « Ils seront traités avec hospitalité, avec humanisme, dans la pure tradition de la terre sénégalaise", a promis le Président Bassirou Diomaye Faye. La Teranga comme philosophie olympique, voilà peut-être la contribution la plus originale du Sénégal à l'histoire des Jeux.