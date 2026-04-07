Dahra Djoloff : la gendarmerie met aux arrêts 8 chauffeurs grévistes pour troubles

On ne le dira jamais assez, la grève dans le secteur du transport a causé l'arrestation de huit chauffeurs à Dahra Djoloff. En cause, les huit chauffeurs grévistes ont empêché leurs collègues non-grévistes de transporter des passagers vers Dakar. Ainsi, l'intervention de la brigade de gendarmerie territoiriale de Dahra a abouti à l'interpellation de huit chauffeurs, à la sortie de Dahra.

Les huit chauffeurs grévistes ont laissé éclater leur colère, quand ils ont appris que certains de leurs collègues voulaient leur fausser compagnie en levant le mot d’ordre de grève.

Par la suite, ils se seraient déplacés sur les lieux pour s'y opposer. À en croire des sources, les mis en cause auraient caillassé le pare-brise d’un véhicule « War Gaindé » qui transportait des passagers à destination de Dakar. Par conséquence, cela a déclenché une riposte immédiate du côté des non-grévistes, prêts à en découdre avec les manifestants.

Mis au parfum des faits, les enquêteurs de la brigade de Dahra, sous la houlette de l’adjudant-chef Sène, se sont déployés sur les lieux. Du coup, les huit chauffeurs grévistes ont été interpellés et placés en garde à vue au motif de mise en danger de la vie d'autrui, destruction de biens, menace et voies de fait, entrave à la libre circulation des personnes...