Thiès : après un défilé remarqué, l'APLES explique son hommage aux 18 supporters retenus au Maroc

À l’issue de la Fête de l’indépendance, la rencontre avec le groupe de la jeune Mame Diarra a confirmé toute la portée de leur prestation remarquée. Croisés après leur passage, ces élèves issus de l’Académie privée des lettres et des sciences de Thiès (APLES), accompagnés de Maty, leur surveillante, et d’Anta Ndiaye de l’administration, se sont livrés avec émotion sur leur engagement.



Encore portés par l’adrénaline du défilé, ils ont expliqué leur volonté ferme de rendre hommage aux 18 supporters détenus au Maroc, affirmant avoir voulu transformer cette célébration en un message fort de solidarité. Déterminés, soudés et conscients de l’impact de leur action, ils ont laissé transparaître une fierté immense d’avoir marqué cette journée d’une empreinte aussi symbolique que percutante...

