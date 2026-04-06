Thiès - Cheikh Oumar Anne tacle sévèrement le régime en place et tire sur les "soit-disants" travaux dans la cité du rail...

À l'occasion d'une rencontre politique à Daaral Peulh (Thiès), le coordinateur général de la Nouvelle Responsabilité d'Amadou Bâ, Cheikh Oumar Anne, a tenu à exprimer sa désapprobation relativement à ce que l'on considère comme des travaux à Thiès concernant l'organisation du 4 avril.



À l'en croire, ces travaux sont quasi-insignifiants comparés à ce que l'ancien régime a pu réaliser. "C'est l'œuvre d'un artisan et non d'un maître artisan", a-t-il ironisé.

Poursuivant, Cheikh Oumar Anne a indiqué que ce régime n'a aucune excuse de laisser ce pays et ses populations vivre dans ce marasme économique sans précédent. Il a, selon lui, l'obligation d'anticiper sur certaines situations pour que les sénégalais ne retournent jamais à l'époque où ils utilisaient des "bougies" pour s'éclairer et que le pays ne manque jamais de denrées de première nécessité comme le riz, l'huile entre autres, en dépit du contexte actuel. "Nous n'allons jamais accepter de vivre dans une telle situation de crise", a-t-il prévenu.

En ce sens, Cheikh Oumar Anne a rappelé que l'ancien régime avait toujours su décanter les situations les plus complexes malgré le passage du covid, le passage de deux guerres, etc... M. Anne d'ajouter que si les autorités en place ne peuvent pas tenir correctement le flambeau, ils devront tout simplement le dire aux sénégalais. "La Nouvelle Responsabilité ne va jamais les soutenir et nous n'allons jamais les rejoindre. Nous sommes aussi en désaccord avec la mise en place d’un gouvernement d'union nationale. Ils n'ont qu'à se mettre sur le droit chemin", a-t-il préconisé...