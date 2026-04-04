Guédiawaye / Défilé du 4 avril : la logistique militaire des armées présentée au public dakarois

À l’occasion du défilé du 4 avril à Guédiawaye, le colonel Clément Chrisogone Nasalan, commandant de la Zone militaire n°1, a procédé à la présentation du dispositif militaire déployé à Dakar.



Le public a ainsi pu assister au passage de la logistique des différentes forces de défense et de sécurité, notamment l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ainsi que la Police nationale.



Une démonstration qui a permis de mettre en lumière les moyens opérationnels et la capacité de mobilisation des forces, au service de la sécurité et de la souveraineté nationale.

