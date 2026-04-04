Thiès célèbre l’unité africaine : le Gabon marque les esprits lors du défilé

Lors du grand défilé organisé à Place Mamadou Dia, la participation du peuple gabonais a particulièrement retenu l’attention, symbolisant la fraternité et la coopération entre nations africaines. Le Gabon, invité d’honneur cette année, a laissé une empreinte remarquable à travers le déploiement d’un détachement de son armée, illustrant discipline et engagement. À leurs côtés, un groupe de participants en tenue traditionnelle, boubou, pantalon noir et accessoires culturels distinctifs, prêts a offrir une prestation riche en symboles identitaires, portant arcs et drapeaux nationaux dans une mise en scène valorisant le patrimoine gabonais. Cette présence remarquée a été saluée par le public, renforçant le caractère panafricain de l’événement et l’importance du dialogue entre cultures dans un cadre républicain et solennel.