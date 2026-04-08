CNRM : Me Aïssata Tall Sall salue la censure du Conseil Constitutionnel comme une victoire pour la démocratie


CNRM : Me Aïssata Tall Sall salue la censure du Conseil Constitutionnel comme une victoire pour la démocratie
Me Aïssata Tall Sall, avocate et figure de l’opposition sénégalaise a estimé que la décision du Conseil Constitutionnel consistant à censurer plusieurs dispositions de la loi portant création du Conseil de Régulation des Médias (CRM) est une victoire pour la démocratie. 
La présidente du groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal a salué une décision qu’elle qualifie de « victoire décisive ». Selon elle, en invalidant les dispositions jugées attentatoires aux droits des journalistes et des acteurs des médias, notamment celles portant sur les sanctions, le Conseil Constitutionnel a entendu protéger l’exercice souverain de la liberté de la presse, qu’elle rappelle être « sacrée et garantie par notre Constitution ».
Me Aïssata Tall Sall a tenu à adresser ses remerciements aux députés du groupe Takku Wallu et à ceux du groupe des non-inscrits qui ont porté la saisine, ainsi qu’à son confrère le journaliste Cheikh Ahmadou Ndiaye, dont elle a salué l’engagement dans cette bataille juridique et démocratique.
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Mercredi 8 Avril 2026
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