Magal de Mbacké Khéwar 2026 – Un panel appelle la jeunesse à puiser dans le modèle des saints hommes du Sénégal

L’édition 2026 du Magal célébrant Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, frère aîné de Serigne Touba, a vécu. À l’initiative de Serigne Mame Mor Hamdy, un panel a été consacré à la vie et à l’œuvre du saint homme a réuni fidèles et spécialistes.
L’expertise de Serigne Ahma Mbacké a été sollicitée pour éclairer l’assistance sur la personnalité et l’héritage spirituel de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké. Au-delà de l’hommage, ce temps d’échanges a été mis à profit pour lancer un appel solennel à la jeunesse sénégalaise.
« Il est temps de cesser de chercher des modèles ailleurs. Nos dignitaires religieux, par leur piété, leur abnégation et leur amour du prochain, offrent à la jeunesse un exemple bien plus pertinent et salvateur », a martelé le conférencier , invitant les jeunes à s’inspirer de ces figures locales pour bâtir leur avenir.
L’expertise de Serigne Ahma Mbacké a été sollicitée pour éclairer l’assistance sur la personnalité et l’héritage spirituel de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké. Au-delà de l’hommage, ce temps d’échanges a été mis à profit pour lancer un appel solennel à la jeunesse sénégalaise.
« Il est temps de cesser de chercher des modèles ailleurs. Nos dignitaires religieux, par leur piété, leur abnégation et leur amour du prochain, offrent à la jeunesse un exemple bien plus pertinent et salvateur », a martelé le conférencier , invitant les jeunes à s’inspirer de ces figures locales pour bâtir leur avenir.
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