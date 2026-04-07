FADP 2025 : Près de 1,9 milliard F CFA entièrement mobilisé, la presse privée capte plus de la moitié de l’enveloppe

Le Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a quasiment consommé la totalité de son budget annuel. C’est l’un des enseignements majeurs livrés par Habibou Dia, Directeur de la communication au ministère de la Communication et des Télécommunications du Numérique (MCTN), lors de la présentation du rapport de gestion annuel du fonds.
Sur une enveloppe budgétaire totale de 1 900 000 000 F CFA, le montant global octroyé s’est élevé à 1 899 990 007 F CFA, ne laissant qu’un reliquat symbolique de 9 993 F CFA en fin d’exercice. Un taux d’exécution qui frôle les 100 % et témoigne d’une gestion quasi-exhaustive des ressources disponibles.
La presse privée, première bénéficiaire
La répartition de cette enveloppe révèle des priorités claires. Les entreprises de presse privées et les radios communautaires se taillent la part du lion avec 1 098 750 000 F CFA, soit 57,9 % du budget total. Viennent ensuite les entreprises de presse publiques APS, RTS et ADP qui ont bénéficié de 609 341 031 F CFA, représentant 32,1 % de l’enveloppe.
La formation, assurée par le CESTI, a absorbé 125 750 000 F CFA (6,6 %), tandis que les organes de gouvernance, CORED et CCNP réunis, ont reçu 86 298 976 F CFA (4,5 %). Les dépenses de fonctionnement du FADP lui-même ont été contenues à 28 200 000 F CFA, soit seulement 1,5 % du budget, un signal de bonne gestion administrative selon le directeur de la communication, Habibou Dia.
Sur une enveloppe budgétaire totale de 1 900 000 000 F CFA, le montant global octroyé s’est élevé à 1 899 990 007 F CFA, ne laissant qu’un reliquat symbolique de 9 993 F CFA en fin d’exercice. Un taux d’exécution qui frôle les 100 % et témoigne d’une gestion quasi-exhaustive des ressources disponibles.
La presse privée, première bénéficiaire
La répartition de cette enveloppe révèle des priorités claires. Les entreprises de presse privées et les radios communautaires se taillent la part du lion avec 1 098 750 000 F CFA, soit 57,9 % du budget total. Viennent ensuite les entreprises de presse publiques APS, RTS et ADP qui ont bénéficié de 609 341 031 F CFA, représentant 32,1 % de l’enveloppe.
La formation, assurée par le CESTI, a absorbé 125 750 000 F CFA (6,6 %), tandis que les organes de gouvernance, CORED et CCNP réunis, ont reçu 86 298 976 F CFA (4,5 %). Les dépenses de fonctionnement du FADP lui-même ont été contenues à 28 200 000 F CFA, soit seulement 1,5 % du budget, un signal de bonne gestion administrative selon le directeur de la communication, Habibou Dia.
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