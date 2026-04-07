Reprise de la production des cartes nationales d’identité : la DAF rassure les citoyens

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) a annoncé, à travers un communiqué officiel, la reprise effective de la production des cartes nationales d’identité depuis le 1er avril 2026. Une décision attendue par de nombreux Sénégalais confrontés ces derniers mois à des difficultés d’accès à ce document essentiel.

Selon la DAF, les opérations d’enrôlement ont déjà démarré de manière progressive dans plusieurs centres à travers le pays. Cette phase pilote devrait, à terme, s’étendre à l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux représentations diplomatiques à l’étranger, afin de faciliter l’accès aux citoyens sénégalais où qu’ils se trouvent.

Dans son communiqué, la Direction se veut également rassurante quant à la sécurité des informations collectées.

Elle affirme que l’intégrité des données personnelles des Sénégalais est strictement préservée, dans le respect des normes en vigueur en matière de protection des données.

Par ailleurs, la DAF indique rester attentive aux préoccupations des usagers. Elle promet un service continu et une amélioration progressive du dispositif, dans le but d’offrir une gestion plus efficace et transparente des cartes nationales d’identité.

Cette reprise marque ainsi une étape importante dans la modernisation de l’administration et dans la facilitation des démarches administratives pour les citoyens sénégalais, indique le communiqué.