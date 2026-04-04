Thiès - Défilé du 4 avril : la Marine nationale présente sa revue navale filmée

À l’occasion du défilé du 4 avril à Thiès, la Marine nationale a présenté au public, devant le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, une revue navale sous forme de projection filmée, mettant en valeur ses moyens et ses capacités opérationnelles.
Cette démonstration a permis de découvrir trois grandes catégories de bâtiments : les patrouilleurs de haute mer, les navires amphibies ainsi que les vedettes côtières.
À travers cette séquence, la Marine nationale a rappelé son rôle stratégique dans la sécurisation des frontières maritimes, la lutte contre l’émigration clandestine, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité en mer.
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