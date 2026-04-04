Thiès - Défilé du 4 avril : la Marine nationale présente sa revue navale filmée

Cette démonstration a permis de découvrir trois grandes catégories de bâtiments : les patrouilleurs de haute mer, les navires amphibies ainsi que les vedettes côtières.



À travers cette séquence, la Marine nationale a rappelé son rôle stratégique dans la sécurisation des frontières maritimes, la lutte contre l’émigration clandestine, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité en mer.

