Défilé du 4 avril à Thiès : les majorettes de l’APLES réclament la libération des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

À l’occasion du défilé du 4 avril à Thiès, présidé par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, les majorettes de l’Académie privée des Lettres et Sciences (APLES) ont marqué les esprits par un geste fort.

Lors de leur prestation, elles ont adressé un message de soutien aux 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Une banderole, brandie par l’une des majorettes, appelait à leur libération.

Un clin d’œil symbolique qui n’est pas passé inaperçu, mêlant ainsi expression artistique et message de solidarité dans le cadre de cette célébration nationale.