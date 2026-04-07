Thiès - situation économique du pays : Ousmane Diop donne la "Nouvelle Responsabilité" en exemple pour changer la donne...

Lors d'une rencontre politique à Daaral Peulh (vers la commune de Keur Moussa, département de Thiès), le président du mouvement Awa et membre de la Nouvelle Responsabilité, Ousmane Diop, a exprimé ses préoccupations relativement au contexte économique du pays qui plonge certaines familles sénégalaises dans une situation indescriptible.

Pour faire face à cette problématique, Ousmane Diop a indiqué que "la nouvelle Responsabilité", demeure aujourd'hui l'unique parti pouvant inverser complètement la tendance en offrant aux sénégalais une meilleure condition de vie en terme de soins sanitaires, de

réduction du coût de la vie, d'un paysage scolaire stable, de la disponibilité des bourses pour les étudiants, etc...