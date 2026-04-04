Défilé 4 Avril - Guédiawaye : les majorettes du lycée Kennedy enflamment le public

À Guédiawaye, la célébration du 4 avril 2026 bat son plein, marquée en ce moment par la prestation exceptionnelle des majorettes du lycée John Kennedy, qui captivent l’attention du public.
Dès leur entrée sur l’avenue du défilé à Guédiawaye, les majorettes imposent leur rythme avec une démonstration alliant élégance, discipline et parfaite synchronisation. Leurs chorégraphies, exécutées avec précision, suscitent un vif enthousiasme chez les spectateurs venus nombreux assister à cette journée de fête nationale.
Au son des fanfares, les majorettes enchaînent les figures avec aisance, mêlant créativité et rigueur dans leurs mouvements. Chaque passage est accueilli par des applaudissements nourris, preuve de l’admiration du public face à cette prestation remarquable.
Par leur énergie et leur engagement, les élèves du lycée Kennedy offrent actuellement l’un des moments les plus marquants du défilé. Leur passage anime la foule et met en lumière le talent et le sérieux de ces jeunes, fiers de représenter leur établissement en ce jour symbolique.
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