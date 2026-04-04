Défilé 4 Avril - Guédiawaye : les majorettes du lycée Kennedy enflamment le public

À Guédiawaye, la célébration du 4 avril 2026 bat son plein, marquée en ce moment par la prestation exceptionnelle des majorettes du lycée John Kennedy, qui captivent l’attention du public.



Dès leur entrée sur l’avenue du défilé à Guédiawaye, les majorettes imposent leur rythme avec une démonstration alliant élégance, discipline et parfaite synchronisation. Leurs chorégraphies, exécutées avec précision, suscitent un vif enthousiasme chez les spectateurs venus nombreux assister à cette journée de fête nationale.