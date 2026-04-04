Défilé du 4 avril: la sécurité renforcée sur l'avenue Caen de Thiès

Au moment où ces lignes sont écrites, le président de la République est arrivé à l'avenue Caen de Thiès où il est en train de procéder à la revue des troupes.

Le constat qui a été fait sur place est que la sécurité est fortement renforcée sur le site qui abrite les festivités.

Sur les toits des immeubles, des fds ont été déployées ça et là portant des jumelles et autres matériels de sécurité.

Le chef de l’État, le premier ministre et le chef d'état major général des armées vont procéder tout à l'heure à la remise des décorations et autres...