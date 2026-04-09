Microfinance et économie sociale et solidaire : le Sénégal enclenche une nouvelle phase pour financer l’inclusion économique


Dakar a accueilli, ce jeudi 9 avril 2026, le lancement officiel de la Journée nationale de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), présidé par le ministre Alioune Dione à la CNTS. Initiée par le GIE DEM FOU SORI en partenariat avec COMPUTECH INSTITUTE, la rencontre a réuni des acteurs institutionnels, économiques et sociaux autour d’un objectif commun, à savoir, positionner l’ESS comme un levier structurant du développement inclusif au Sénégal.

 

Dans son allocution, le ministre a inscrit cette initiative dans une dynamique politique plus large, rappelant que l’année 2026 a été proclamée « année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire » par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a souligné que ce secteur constitue désormais un axe stratégique pour la création d’emplois durables, l’insertion socio économique des jeunes et l’autonomisation des femmes, en cohérence avec les orientations nationales de développement.

 

Le gouvernement entend soutenir cette ambition à travers plusieurs dispositifs opérationnels, notamment des mécanismes de financement dédiés, la structuration des coopératives productives et le renforcement des capacités des acteurs. L’accent est également mis sur la digitalisation du secteur et l’innovation sociale. Par ailleurs, la présence d’une délégation turque a illustré l’intérêt porté aux partenariats internationaux, considérés comme essentiels pour le transfert de compétences et le partage d’expériences.

 

Au delà des annonces institutionnelles, cette journée vise à sensibiliser et mobiliser les acteurs autour des enjeux de l’ESS, présentée comme une économie de proximité capable de renforcer la cohésion sociale et la résilience des territoires.

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Jeudi 9 Avril 2026
Karim Ndiaye



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