La Maison Blanche affirme qu'elle envisage "des discussions en personne" avec l'Iran

Les Etats-Unis envisagent des "discussions en personne" avec l'Iran, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, après que Washington et Téhéran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz.



"Des échanges sont en cours concernant des discussions en personne mais rien n'est définitif tant que le président ou la Maison Blanche ne l'ont pas annoncé", a ajouté Karoline Leavitt, alors que des discussions entre les deux parties sont prévues à partir de vendredi à Islamabad au Pakistan.