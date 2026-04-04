Défilé civil et militaire à Mbacké / Le préfet Khadim Hann salue la mobilisation populaire et met en garde contre l’homosexualité

Un imposant défilé civil et militaire s’est déroulé ce samedi à Mbacké, sous la conduite du préfet Khadim Hann Mbacke. L’événement, de grande envergure, a allié forces de défense et de sécurité , établissements scolaires, majorettes, troupes de théâtre et arts martiaux, offrant un spectacle mêlant rigueur militaire, créativité culturelle et dynamisme sportif.



De nombreuses personnalités ont assisté à la parade, dont le maire de Mbacké, Gallo Bâ. À l’issue du défilé, le préfet a salué « l’engagement remarquable des populations » pour la réussite de cette manifestation.



Prenant la parole devant l’assistance, Khadim Hann Mbacke a invité les parents à redoubler de vigilance au sein des familles afin de protéger les enfants. Il les a appelés à les « épargner de certains phénomènes », comme l’homosexualité, qu’il a présentée comme un danger à prévenir.