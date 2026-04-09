Audiences publiques : Les populations sensibilisées sur la mise en œuvre du Pôle urbain de Latmingué

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement des pôles urbains au Sénégal (PADPUS), dont un site a été ciblé dans la commune de Latmingué (région de Kaolack), des séances d'information et de concertation avec les populations des villages qui vont abriter le projet, ont été organisées les 7 et 8 avril 2026 par le ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires à travers la direction générale de l'urbanisme et de l'architecture et la direction de la promotion des pôles urbains, en collaboration avec la mairie de Latmingué.

Ainsi, les villages de Keur Daga, Keur Soukoum, Keur Bandia, Keur Diwré, Sanguil Sérère, Sanguil Yigo et Sanguil Mary ont été enrôlés dans le cadre de ce projet. Ainsi, l’objectif de ces rencontres est de partager avec la population locale les orientations et la stratégie de mise en œuvre du projet de Pôle urbain de Latmingué et recueillir leurs suggestions. « Nous avons échangé avec ces personnalités là sur la mise en place de ce pôle urbain (…). Donc, nous sommes venus leur apporter la bonne réponse et nous avons également recueilli un certain nombre de besoins pour la mise en place d'équipements collectifs et le service dédié va faire le rapport qui va accompagner l’avis du conseil municipal pour qu’effectivement le Président puisse prendre le décret portant utilité pour qu’en tout cas les travaux réellement puissent démarrer sur le terrain. De manière globale les populations ont adhéré. Il y a eu des inquiétudes, des incompréhensions qui ont été levées au fur et à mesure que les techniciens ont apporté les solutions », a déclaré Djidiack Kital, sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal.

Les populations ont été également sensibilisées sur les avantages du projet qui, selon le maire Dr Macoumba Diouf, va booster considérablement de développement socioéconomique de la commune de Latmingué. « Si c’est de l’agriculture, vous ferez de l’horticulture c’est-à-dire la culture de contre-saison plus la culture d’hivernage et l’État va aménager, mettre des forages, des clôtures, un système d’irrigation, du matériel agricole pour que vous puissiez cultiver comme dans la zone des Niayes ou ailleurs. L’élevage, il y’aura des fermes laitières. On peut en dire autant pour d’autres activités comme par exemple des activités piscicoles etc... Donc, on leur a dit que le pôle, c’est un aménagement qui permet d’optimiser l’exploitation des potentialités de la zone et là, ils ont compris », a-t-il ajouté tout en rappelant que le pôle urbain de Latmingué est un pôle régional.

Pour Cheikh Ibrahima Diédhiou, directeur de la promotion des pôles urbains, ces rencontres visent à « faire comprendre aux populations les tenants et aboutissants du projet du pôle urbain qui est un pôle structurant, un pôle intégrateur, qui milite ne faveur de la volonté du Chef de l’Etat à améliorer les conditions de vie des populations par la création d’emploi, l’amélioration des conditions de vie par des équipements et des infrastructures sociales de base. »