Crd préparatoire de la Ziarra génèrale de Tivaouane: Le Khalife général des Tidjanes appelle à la fin des grèves dans le secteur du transport( Serigne Moustapha SY Al Amine).

Par la voix de Serigne Moustapha Sy Al Amine, le Khalife Général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a exhorté les syndicats des transports à mettre fin aux grèves répétitives dans le secteur du transport.
Le guide religieux a invité l'État et les acteurs du transport à privilégier le dialogue pour régler à l'amiable ce différend qui ne cesse d'impacter l'image de notte pays, mais également les populations sénégalaises.
En cette veille de la Ziarra génèrale, le guide religieux a souligné la nécessité de mettre fin à cette grève en vue de faciliter l'acheminement des fidèles à Tivaouane.
Enfin, Serigne Moustapha Sy Al Amine a rappelé le sens de la Ziarra qui est un moment de prières et de recueillement...
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