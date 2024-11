TOUBA- Modou Tall ( jeune patriote victime de l’accident d’hier) inhumé… Seuls 04 blessés encore aux soins à l’hôpital

Modou Tall, du nom de ce jeune de Pastef- Mbacké décédé hier à la suite de l’accident qui a eu lieu sur la route de Darou Nahim à l’occasion d’une caravane, a été inhumé ce mercredi 06 novembre 2024 à Bakhiya entre 11 h et 12 heures . Une foule immense a accompagné le regretté disparu jusque devant sa dernière demeure , dans une atmosphère où l’émoi et la consternation ont dominé.



Dans la mêlée , il était possible de distinguer la présence de l’ensemble des grands responsables de Pastef au niveau local dont , notamment, Cheikh Thioro Mbacké , Serigne Assane Mbacké, Serigne Moustapha Diouf Lambaye, Cherif Diop etc…



Au niveau national, le délégué à la solidarité nationale a aussi effectué le déplacement tout comme le Pca de la Rts. Une source nous informe, par ailleurs, que madame Aïda Mbodj s’est rendue à la maison mortuaire présenter les condoléances du Président du parti Pastef Ousmane Sonko. La journée de prières a été fixée pour le vendredi 08 novembre prochain.



Au niveau de l’hôpital Cheikh Ahmadou Khadim, la majorité des blessés est rentrée chez elle. Seuls 04 d’entre eux ( 03 hommes et une femme) sont encore aux soins. Leur pronostic vital ne serait pas engagé.





DakarActu- Touba présente ses condoléances à la famille éplorée et à ses camarades.