TOUBA - Les assurances du Dg de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo, faites à Cheikh Bass Abdou Khadre, inquiet par rapport aux inondations et à la remontée de la nappe

Le Directeur de l’Onas était à Touba à la tête d’une forte délégation pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux relatifs à l’agrandissement des bassins déjà existants, à la construction de nouveaux, à la mise en place de forages pour annihiler la remontée de la nappe, etc…

Mamadou Mamour Diallo donnera des assurances à Cheikh Bassirou Abdou Khadre qui l’a reçu dans sa concession de Guédé. « Les injonctions que nous avons reçues sont claires. C’est qu’on aille vite et que le travail soit bien fait. Nous sommes sur de bonnes bases. La conduite qui quitte Nguiranène pour aller à Nguélémou et qui s’étend sur 2 ,300 kms est presque achevée. Il ne reste qu’une dizaine de mètres. Le bassin sera bientôt libéré puisque les personnes qui l’occupaient ont commencé à recevoir leurs compensations financières et elles devraient incessamment quitter les lieux. L’eau pourra au finish y être déversée. Le travail qui est fait au niveau des bassins de Pofdi et de Darou Rahmane s’accélère. » Le chef religieux ne manquera tout de même pas de lui faire des remarques allant dans le sens d’accélérer les travaux pour juguler la montée de la nappe.