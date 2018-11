TOUBA - Le retour des agresseurs !

Malgré l'inauguration la veille du Grand Magal d'une brigade de gendarmerie à Ndamatou, Touba connait encore des cas d'agressions et le phénomène gagne en intensité. Autant dire que les malfrats ont même, semble-t-il, décidé de mettre le pied sur l'accélérateur.



En moins d'un mois, plusieurs boutiques et personnes ont été attaquées. En effet, l'on se rappelle déjà cette attaque à main armée subie par une station d'essence installée sur l'autoroute qui traverse l'héliport de Touba. Près d'un million de francs a été emporté. Les pompistes parlent de bandits à bord de mototaxis Jakkarta. L'enquête n'a encore rien donné. Tout comme celle déclenchée suite à l'attaque exercée sur Talla Gadiaga. Père de famille, Talla habitant le quartier Khayra 2, a été brutalisé, introduit dans un sac et laissé pour mort. Il doit sa vie sauve à des passants qui ont eu l'intelligence de l'acheminer à l'hôpital Dianatoul Mahwa. Il se retrouvera avec la jambe cassée. Son véhicule de marque 405 et de couleur blanche a été emportée par les voleurs. Il servait nuitamment du pain à ses clients.



Cette semaine ci, un berger du nom de Talla Fall, vivant à Samla, a subi la même mésaventure. Les malfrats étaient venus lui subtiliser ses chèvres. À Tindody, une maison a reçu la visite des agresseurs. Ces derniers vont repartir avec une dizaine de moutons.



Mis à part ces attaques à main armée, il y a aussi l'usage de la drogue et plus précisément du chanvre indien qui a atteint des proportions démesurées. En collaboration avec la Dahira Safinatoul Amann, une énième personne a été interpellée hier alors qu'elle était en possession du produit prohibé. Selon Modou Diop Diaobé, coordinateur général des activités de la structure, '' P.D est présentement entre les mains de la justice pour avoir tenté de vendre son sachet. ''