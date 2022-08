TOUBA - Galass Kaltom répond à Modou Bara Dolly Mbacké : « Il ne m’a pas vu sur le terrain, mais moi je l’ai vu et il a bien travaillé »

Accusé de se réveiller à 17 heures tous les jours pendant la campagne électorale par Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltom a apporté la réplique à son camarade de parti et de coalition.



La tête de liste départementale, qui animait un point de presse, a tenu à faire savoir à ce dernier qu’ils se sont bien rencontrés sur le terrain avant de saluer « tout le travail qu’il a abattu pour le succès de la liste ».



Loin de verser dans la polémique et dans une guéguerre verbale, le chef religieux le remerciera pour tous les efforts fournis. « Tout le monde sait qu’il s'est donné sans réserve pour la victoire! » En réponse à ceux qui doutaient de la bonne gestion des fonds de campagne comme Sokhna Khady Diop, Serigne Fallou Mbacké interpellera les coordonnateurs de zone et les trésoriers qui détiennent toutes les factures...