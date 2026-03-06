Guédiawaye : un maçon condamné pour diffusion d’images obscènes à une inconnue

Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé, mercredi, un maçon de 28 ans, El H. Ndao, poursuivi pour offre et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs par le biais d’un moyen de communication électronique.





À la barre, le prévenu a dû faire face aux accusations de la partie civile, T. Seydi, qui raconte avoir vécu un véritable calvaire. Selon elle, l’affaire remonte au lundi 23 février dernier. Ce jour-là, elle reçoit sur son téléphone un message provenant d’un numéro inconnu, accompagné d’images obscènes, rapporte le journal l'Observateur.





Surprise et troublée, elle tente de rappeler l’expéditeur, mais celui-ci ne décroche pas. Peu après, d’autres images indécentes lui sont envoyées. La jeune femme décide alors de saisir la police.





Sur instruction des enquêteurs, elle maintient le contact avec l’expéditeur afin de lui tendre un piège. L’homme se présente sous le nom d’« Ibou Ndiaye » et affirme habiter aux Parcelles Assainies. Pour mieux tromper sa victime, il change régulièrement de numéro et lui envoie même une photo de lui.





Encouragé par leurs échanges, il propose ensuite à la plaignante un appel vidéo, puis une rencontre physique. Mais la tentative tourne court : alertés, les policiers interviennent et procèdent à son interpellation. Il est déféré au parquet le 12 mars.





Devant le tribunal, El H. Ndao a tenté de se justifier en affirmant avoir obtenu le numéro de la plaignante par l’intermédiaire d’une amie de celle-ci. Une version que la victime a catégoriquement démentie.





Le procureur de la République, visiblement irrité par les faits, a requis deux ans de prison ferme contre le prévenu. La défense, pour sa part, a plaidé la clémence, estimant que son client « n’a pas été tendre », mais qu’il mérite une seconde chance. Elle a également sollicité le sursis.





Après délibéré, le tribunal a déclaré El H Ndao coupable et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement assortis du sursis. La partie civile n’a réclamé aucun dommage et intérêt.

