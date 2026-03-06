Faux recrutement au Port autonome de Dakar : un individu arrêté pour tentative d’extorsion sexuelle

Un individu se faisant passer pour un agent du Port autonome de Dakar (PAD) a été interpellé après avoir tenté d’obtenir des relations sexuelles en échange d’un emploi public. L’arrestation a été effectuée par la Division spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC), à la suite d’une plainte déposée par les victimes.





Selon les informations rapportées, les faits se seraient déroulés lors de l’accueil des « Lions » de la Téranga au Palais présidentiel de Dakar. Profitant de la foule présente ce jour-là, le mis en cause, identifié par les initiales B.D., aurait engagé la conversation avec une jeune femme, M.M., en se présentant comme un agent du PAD.





Pour gagner sa confiance, l’homme portait un blouson aux couleurs de l’entreprise portuaire et un porte-clé de la société. Il promet alors à la jeune femme de lui trouver un emploi au Port autonome de Dakar.





Après un premier échange, les discussions se poursuivent sur WhatsApp. Selon les enquêteurs, les messages prennent rapidement une tournure déplacée. Le suspect propose à la jeune femme des relations sexuelles en contrepartie d’un emploi supposé au PAD.



Afin de rendre son offre crédible, il lui transmet un faux contrat de travail portant le logo de l’entreprise et l’invite même à se rendre à son domicile pour « finaliser la signature ».





Le suspect ne s’arrête pas là. Il propose également un autre marché à la cousine de la victime, A.P., en affirmant pouvoir la mettre en contact avec un prétendu capitaine de la Marine nationale capable d’organiser des voyages clandestins vers l’Europe, moyennant la somme de 500 000 francs CFA.





Alertées par ces propositions suspectes, les deux femmes décident de porter plainte. La DSC ouvre alors une enquête en exploitant les échanges numériques.





Les investigations permettent rapidement d’identifier et de localiser le suspect, qui est interpellé. Lors de son audition, B.D. reconnaît les faits.





Les enquêteurs découvrent également que les faux documents présentés ont été conçus à l’aide de l’application de graphisme Canva depuis son téléphone. Parmi ces documents figuraient notamment un faux contrat de travail et d’autres pièces administratives fabriquées pour tromper les victimes.





À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il risque désormais des poursuites judiciaires pour escroquerie et tentative d’abus.

