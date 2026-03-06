Saré Bidji (Kolda) : Un violent incendie ravage une concession à Mboguel Dikory...

‎Un violent incendie a ravagé toute une concession dans le village de Mboguel Dikory, ce vendredi 06 mars. Ainsi, les flammes en furie n'ont rien épargné dans les cases, emportant vivre et habits. D'ailleurs, la volaille serait prise en otage par le feu. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Pour l'heure, on ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. D'ailleurs, les populations de ce village de la commune de Saré Bidji demandent de l'aide car ayant presque tout perdu.

‎

‎Alertés, les sapeurs pompiers ont rallié le village pour maîtriser le feu et faire les constatations d'usage.