DIFFUSION DE FAUSSES NOUVELLES / Papa Oumar Ndiaye condamné pour avoir accusé Serigne Fallou Ibn Khadim Rassoul de…

Le Tribunal correctionnel de Dakar a , finalement, rendu une décision marquante dans une affaire de diffamation visant la mémoire du guide religieux Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké, dit Serigne Fallou, fils et ancien khalife de Serigne Touba.

Le prévenu, Papa Oumar Ndiaye, a été reconnu coupable de propagation de fausses nouvelles après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans ce contenu, il accusait Serigne Fallou Mbacké d’avoir collaboré avec les autorités coloniales françaises afin de retarder l’indépendance du Sénégal, en échange d’un soutien financier destiné à achever la construction de la Grande Mosquée de Touba.

Le tribunal a prononcé une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, assortie d’une reconnaissance explicite de la gravité des propos tenus.

La famille de Serigne Fallou, par la voix de Serigne Cheikhouna Mbacké Bara Fallou et Serigne Cheikh Moustapha Fallou Mbacké, a salué la décision de justice, dénonçant des accusations « infondées et attentatoires à la dignité » du défunt guide. Elle a également exprimé sa gratitude envers les autorités judiciaires et les avocats qui ont défendu la mémoire du marabout.
