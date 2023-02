TOUBA- Edition 2023 du « Thiant Serigne Abdou Lahad » à l’initiative de Moussa Thioune

L’édition 2023 du « Thiant Serigne Abdou Lahad Mbacké » à l’initiative de Moussa Thioune a eu un cachet particulièrement symbolique avec la présence d’une grande partie de la famille du 3ème Khalife de Touba. De Serigne Amsatou à Serigne Dane Mbacké en passant par Serigne Mourtalla , tous ont effectué le déplacement. Un moment spirituellement important à l’occasion duquel la vie et l’œuvre du Saint homme a été revisité. Les hommes politiques ont aussi répondu à l’appel . C’est le cas du President du conseil départemental de Mbacké, Serigne Fallou Mbacké et du leader politique de l’Apr Serigne Modou Bara Dolly. Moussa Thioune a lancé un appel à la Concorde nationale après avoir salué le travail du Dg de la Senelec Pape Demba Bitèye et les présences remarquées de Sokhna Mame Faty Sidy Mbacké. Il ne manquera pas de réitérer sa fidélité à l’endroit du Président Macky Sall .