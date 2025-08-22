TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….

Touba, ville sainte noyée sous les eaux, mais aussi sous l’indifférence. Alors que les inondations ravagent quartiers et concessions religieuses, le conseiller municipal Moustapha Mésséré lance un cri de cœur glaçant. Les élus ont , selon lui, disparu comme des fantômes. « Il y a un an, Touba s’apprêtait à vibrait au rythme des campagnes électorales. Les rues étaient sillonnées par des motopompes, les discours pleuvaient plus fort que les averses. Aujourd’hui, silence radio. Je dénonce l’absence flagrante de figures politiques naguère omniprésentes comme Cheikh Thioro Mbacké de Pastef qui voulait être député , Abdoulaye Sylla de Ecotra qui avait par devers une liste à préserver aux législatives , Barthélémy Dias, Bougane Gueye Dani. Tous sont portés disparus ». Le conseiller municipal de poursuivre son réquisitoire. « Qu’ils aient obtenu ou pas ce qu’ils voulaient, ils ont tous entrés en hibernation . Nul ne les a vus aux côtés des sinistrés. La situation est dramatique. Des chefs religieux comme Cheikh Bass Abdou Khadre vient le même calvaire que les populations. Beaucoup d’entre eux voient leurs maisons encerclées par les eaux. Serigne Sidy Abdou Lahad, quant à lui, est aperçu pataugeant pour rejoindre la mosquée. Une image qui choque les disciples que nous sommes ».



Pour ce qui concerne l’État du Sénégal. Mésséré ne mâche pas ses mots: « L’État est fantomatique. Son absence entre dans l’histoire. Alors que les populations pleurent leurs pertes, aucune aide concrète ne semble émerger. Les promesses gouvernementales s’évaporent comme les élus. Et c’est regrettable car ici on semble accepter de subir ce genre d’affront. Très assurément, Touba n’est qu’un grenier électoral pour les hommes politiques ».