TOUBA - 03 tronçons, 02 « penc », une bretelle et Ocass bitumées avant ou un peu après le Grand magal dans le cadre du PSD.

Touba va égrener de nouvelles routes bitumées. La cérémonie de pose de première pierre a été présidée par Serigne Ousmane Mbacké, Coordinateur du comité d’organisation du Grand Magal de Touba et représentant le Khalife Général des Mourides.



Le ministère des Infrastructures a été représenté par Khoult Ndiaye qui a signalé que les travaux s’inscrivent dans le programme PSD (Programme Spécial de Désenclavement ) qui couvre 2.500 kilomètres de route. Khoult Ndiaye confiera que le financement est déjà bouclé et que les tronçons ciblés sont la route de Tindôdy, celle de Darou Karim, Pencum Serigne Affé, Pencum Darou Rahmane, la route de Darou Salam à Mbacké.



L’idéal sera, selon Khoult Ndiaye, d’achever les travaux avant le magal. Si ce n’est pas le cas, tout sera bouclé juste après le magal. Serigne Ousmane Mbacké saluera l’initiative non sans relever l’impact économique que ces routes auront pour les populations. Au nom du Khalife, il priera pour la bonne tenue des travaux...