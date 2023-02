THIÉNABA - Ce que le Khalife a dit à Serigne Modou Bousso Dieng sur les guérillas dans les rues et sur la préférence nationale.

Dans le cadre de sa tournée au niveau des familles religieuses du Sénégal pour présenter les acquis de la CIFARE (Confédération Internationale des Familles Religieuses) et défendre la jeunesse « encline dans le désœuvrement et les guérillas, et d’autre part, prêter main forte aux entreprises privées nationales qui souffrent du non-respect du contenu local et de la préférence nationale dans l’octroi des marchés ( aujourd’hui combattu par le club C50PN développé par Abdoulaye Sylla), Serigne Modou Bousso Dieng s’est rendu à Thiénaba.

Serigne Modou Bousso Dieng a confié que le combat devrait désormais être celui des chefs religieux pour changer la donne très urgemment. Un appel auquel répondra positivement Serigne Baye Assane Seck. Le Khalife de Thiénaba a d'abord salué l’engagement de Serigne Modou Bousso Dieng au profit de l’Islam avant de parler à la jeunesse du Sénégal : « Nous avons vu votre dévouement au profit de la religion et du pays. Nous vous en sommes reconnaissant car Thiénaba est une cité religieuse qui n’a d’yeux que pour la religion. Votre appel est aussi entendu. Ces jeunes que vous voyez s’impliquer dans ces bruits (guérillas) que vous entendez au Sénégal ne sont pas issus de nos daara. Ils n’ont même pas ce temps. Sachez que vous bénéficiez de toute notre estime. Nous prierons pour vous et pour tous les projets que vous développez. Vous avez frappé à la bonne porte en passant par mon fils aîné. Soyez-en assuré! »

Serigne Modou Bousso Dieng s’était préalablement rendu à Bignona pour rencontrer l’imam Ratib, à Dakar pour s’entretenir avec l’archevêque, et à Ndiassane pour exposer le problème au Khalife...