TASLIMA (Sédhiou) : la cité religieuse célèbre son 78e gamou le 27 septembre prochain…

La communauté khadre de la cité religieuse de Taslima (Sédhiou) célèbre son 78e gamou ce 27 septembre 2023. Ainsi, les préparatifs vont bon train pour la célébration de la naissance du prophète Mohamed (Psl) dans la cité religieuse sous la direction de El Hadj Khalifa Diaby et du Khalife général El Hadj Makhily Diaby Gassama.

C’est en ce sens qu’un comité local de développement (CDD) a été organisé par le préfet de Bounkiling pour faire les derniers réglages afin de passer un bon gamou.

Dans cette dynamique, il s’agit de la sécurité, de la sante, de l’assainissement et de l’eau dont les services dédiés prendront toutes les dispositions pour que les pèlerins passent un gamou en toute quiétude.



Il faut rappeler que ce gamou est un événement de dimension sous régionale avec des pèlerins venus de Gambie, Guinée Bissau et Conakry. À ce titre, on a noté toute la satisfaction du Khalife général El Hadj Makhily Diaby Gassama à la suite du CDD. Et comme d’habitude, la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (Psl) seront au menu du conférencier du jour pour rappeler à la Oumah de vivre selon les préceptes islamiques pour une société épanouie...