TAS sur Sonko et Diomaye : « Il devient évident que, dans l’immédiat, le seul dialogue nécessaire est celui qui doit se tenir entre les deux »

L’honorable député Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs, dans un récent post sur X, fait allusion aux propos tenus récemment par le chef du gouvernement qui sont contraires à ce que le chef de l’État a dit, en particulier sur le dialogue pour régler les problèmes politiques.



De son avis, le seul dialogue nécessaire en ce moment, c’est celui de Diomaye et de Sonko. « Le président Diomaye veut dialoguer pour régler les problèmes politiques. Le Premier ministre Sonko affirme qu’il n’y en a pas. Il devient évident que, dans l’immédiat, le seul dialogue nécessaire est celui qui doit se tenir entre les deux », dit-il.



À rappeler que Sonko avait affirmé que « notre pays n’a pas de problème politique. Nous avons l’un des systèmes politiques les plus solides et les plus stables. Notre pays n’a pas de problèmes sociétaux, ni de tiraillements ethniques. Notre pays a un seul problème et un seul défi à relever : c’est le défi économique ».



Dieynaba Agne