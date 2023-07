TABASKI 2023- Comment Serigne Abdou Samad Mbacké, de La Mecque sur ndigël du Khalife, a obtenu du Chef de l’État la grâce pour des maîtres coraniques

Aperçu dans une photo diffusée sur la toile en compagnie du Président Macky Sall à La Mecque , Serigne Abdou Samad Mbacké a livré les secrets de l’entretien qu’il a eu avec ce dernier non sans signaler qu’il était envoyé effectuer le pèlerinage par le Khalife Général des Mourides. Le chef religieux a , en effet, dès son retour au Sénégal, été rendre compte au Patriarche du geste du Chef de l’État en faveur de la communauté des maîtres coraniques. Il a permis à leurs collègues qui séjournent dans les citadelles du silence de recouvrer la liberté pendant la fête de Tabaski.



Après lui avoir fait savoir que c’est lui qui l'avait envoyé effectuer ce pèlerinage, je lui ai demandé, au nom de l’Islam et de la baraka de cette cité qui nous réunit, de gracier l’ensemble des maîtres coraniques actuellement dans les prisons au Sénégal. Certains ont fauté, d’autres sont des victimes, lui ai-je dit . Et c’est séance tenante qu’il a pris son téléphone pour appeler le ministre de la justice. Il m'a fait savoir que la requête était satisfaite. Le lendemain, il m’a confirmé qu’ils ont tous été relaxés et que le même ministre de la justice me ferait parvenir la liste. J’ai tout de suite appelé Moustahine ( bëk-neek du Khalife) et je lui ai demandé de l'informer que je travaillais pour lui et que ma mission a été couronnée de succès. Ce qu'il a dit à Moustahine, je l’ai fait écouter au Chef de l’État. Dans sa réponse, Serigne Mountakha Mbacké fera part de son satisfecit. «J’ai toujours souhaité de lui qu’il œuvre pour Serigne Touba. Je lui en avais même parlé de manière assez ramassée. Et il est sur le bon chemin. Je demande Dieu qu’il le laisse encore parmi nous et qu’il lui accorde longue vie».



Au finish, 22 maîtres coraniques ont été libérés sur 24.