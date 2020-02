"Sur le parcours de l'étudiant" : Le jeune Alpha Daouda Ba évoque l'entrepreneuriat comme remède contre le chômage.

Le jeune écrivain nommé Alpha Daouda Bâ vient de dévoiler au public son premier ouvrage intitulé "Sur le parcours de l'étudiant".

Un roman qui étale le parcours en " zig-zag " des jeunes étudiants, depuis l'Université jusqu'à l'obtention d'un contrat de travail. Quelles sont les problèmes auxquels ils font face? Comment faire pour échapper à l'angoisse du chômage ? Le rôle de l'État dans la gestion de cette insertion ? Le jeune écrivain halpular tentera de proposer des solutions...

À travers son premier ouvrage intitulé "sur le parcours de l'étudiant", Alpha Daouda Ba a couché dans sa globalité les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes étudiants. Entre projet d'études et projet professionnel, il a évoqué les problèmes sociaux qui constitueraient des obstacles à l'insertion dans le milieu professionnel. Qui de mieux placé que lui pour étaler les réalités de ce parcours que rencontrent plusieurs jeunes étudiants?

Son cursus universitaire entamé à l'Université Gaston Berger, il partira ensuite en Europe pour poursuivre ses ambitions et réaliser son rêve.

Là-bas, il a continué sa formation et il est devenu professeur d'espagnol, en plus d'être un entrepreneur. Alpha, a bien vécu le calvaire de l'insertion en milieu professionnel.

En effet, l'histoire qu'il a racontée, retrace la vie d'un étudiant qui, après avoir terminé son cursus, s'est aventuré dans le monde professionnel à la quête d'un emploi. C'est pour cela d'ailleurs, qu'il a beaucoup insisté sur le thème lié à l'entrepreneuriat des jeunes. Selon lui, cette méthode encourage et accélère le développement tout en réduisant le chômage chez les jeunes...