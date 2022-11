« Sunu Mondial » N°4 : Bamba Dieng revient en force ... Les supporters des Lions répondent aux questions pièges sur 2002...

A quelques trois semaines de la Coupe du monde de football Qatar 2022 (20 Novembre au 18 décembre), les Lions retrouvent peu à peu une grande forme au sein leurs clubs respectifs. C’est le cas de Sadio Mané qui rayonne à nouveau avec le Bayern Munich ou plus récemment celui du marseillais Bamba Dieng, titulaire et buteur avec le Bayern Munich ce weekend… Dans ce numéro de « Sunu Mondial » nos chers experts en foot répondent à nos questions parfois piégeuses…



