Suite rigoureuse sur le rapport de la Cour des Comptes : Abdoul Mbaye reste sceptique…

Abdoul Mbaye ne fonde aucun espoir sur une suite sérieuse à accorder au rapport de la Cour des Comptes.



Pour le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le travail, il n’y aura pas de suite sur les malversations mises à nue par le rapport.



« Un scandale va en cacher un autre, ça va continuer ainsi. Parce que c’est comme ça que ça fonctionne. Les sénégalais doivent accepter qu’ils aient confié ce pays à des personnes qui ne sont animées que par leur propre intérêt.



Et il en restera ainsi jusqu’à 2024 et s’ils sont réélus il demeurera encore ainsi jusqu’à 2029. Parce que c’est leur façon de gouverner un pays. C’est pourquoi je ne crois pas à une suite sur ce rapport. On constate, on avance et ça marche comme ça. Ce qui est inadmissible », regrette Abdoul Mbaye...