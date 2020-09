Subvention des Établissements privés : « Cet effort est important, mais il ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'enseignement privé ». (Mamadou Talla/MEN)

Le Ministère de l'Education Nationale a procédé à la remise de la deuxième phase de subvention destinée aux établissements scolaires qui s’activent dans le privé.



Selon Mamadou Talla, « le chef de l'État Macky Sall manifeste ainsi toute l'attention et tout l'intérêt qu'il accorde à l’enseignement privé, surtout dans ce contexte de pandémie. »



Ce sont 2.418 établissements privés qui bénéficient de cette subvention. Chaque école privée a eu à bénéficier de cette somme en deux tranches. La transparence et l'équité ont été de mise lors de la répartition de ces 3 milliards de FCFA dégagés pour la résilience économique selon toujours le MEN. « Une commission a été mise en place pour définir les critères d’attribution. Les membres ont sélectionné les établissements ayant exprimé leurs manifestations d’intérêt », dira Mamadou Talla.



Cet effort est important mais il ne peut pas résoudre tous les problèmes qui gangrènent actuellement l’enseignement privé fortement impacté par la maladie à coronavirus comme d’ailleurs tous les secteurs. Mais les ambitions de l'État pour l'enseignement privé sont énormes, a déclaré le MEN devant les membres de la Fédération de l'Éducation et de la Formation. Cette cérémonie de remise s'est tenue ce 28 septembre 2020 à la Sphère Ministérielle de Diamniadio.