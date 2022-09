Stade Ibrahima Boye : Le maire Ahmed Aïdara, exige un nouvel accord et menace Guédiawaye Football Club d’expulsion…

Le nouveau maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a déjà entrepris des mesures fortes pour renflouer les caisses de la mairie. Parmi celles-ci, figure en premier plan la gestion des recettes issues des infrastructures sportives de la commune. C’est le cas du stade Ibrahima Boye où joue et s'entraîne régulièrement le club local, Guédiawaye Football club (GFC.)



Ainsi, dans une lettre officielle, signée de la main du député - maire de Guédiawaye, à la date du 17 août 2022, il est question d’une "suspension de protocole d'accord''.



Sur le document parvenu à Dakaractu, on peut lire ceci dans le premier paragraphe : « Par correspondance sus référencée, je vous avais convié à une rencontre pour discuter de la réactualisation de la convention de mise à disposition du stade Ibrahima Boye entre la ville de Guédiawaye et le Guédiawaye Football Club. »



En guise de motivation, le maire de Guédiawaye s’explique : « À la ville de Dakar, les conditions actuelles de trésorerie sont marquées par un déficit budgétaire criard. Alors, une gestion efficiente devant nécessairement passer par la prise d’un certain nombre de mesures s’impose à nous pour nous en tirer d’affaires. »



Sur ce, Ahmed Aïdara, de signifier au président de GFC, Lat Diop, que : « je vous informe par la présente de ma décision de suspendre pour un temps la convention qui nous lie. »



Faisant part de la volonté de son « engagement sans faille à continuer à soutenir le Guédiawaye Football Club », l’édile de la ville demandera à Lat Diop et à son équipe de « bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour libérer les lieux au plus au plus tard le 1 octobre 2022 à 18 heures. »



Avec le démarrage du championnat professionnel prévu le 15 octobre 2022, GFC qui avait fini à la 4ème place à l’issue de la saison 2021-2022, pourrait être expulsé de son camp de base si la situation restait en l’état.