St Louis - Chavirement d’une pirogue à l’embouchure: Le ministre de l’intérieur au chevet des rescapés

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique est actuellement dans la première capitale du Sénégal. Quelques heures après le chavirement d’une pirogue de près d’une soixantaine de personnes qui avaient prévu de rallier les côtes espagnoles.



Antoine Félix Diome vient d’arriver à l’aéroport régional de Saint-Louis où il a été accueilli par le gouvernement Alioune Badara Samb et des autorités locales. Antoine Félix Diome s’est rendu dans un premier temps à l’hôpital régional de Saint-Louis pour s’enquérir de l’état de santé d’une des 4 victimes sauvées avant d’aller à la base navale nord de la région où se trouvent les trois autres qui sont dans un état moins grave que le premier.



Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est ensuite rendu au port polonais pour découvrir le matériel de sauvetage et les moyens utilisés pour effectuer les opérations dans la localité. Il a terminé sa visite avec une communication tenue devant la presse et les autorités militaires et administratives.