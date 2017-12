Sport business : Les 11 entreprises florissantes du footballeur ghanéen Gyan Assamoah

Le capitaine des Black Stars du Ghana, Asamoah Gyan n'est pas seulement excellent sur le terrain, il est également un grand entrepreneur.





Contrairement aux footballeurs et autres célébrités qui une fois à la retraite, deviennent complètement fauchés, Asamoah Gyan a assuré son avenir et celui de sa famille en investissant sa fortune dans un certain nombre de business.



Découvrez la liste ci-dessous…



1.Mama Vits Noodles and Rice: importation de riz et noodle, lancée en 2012



2.Baby Jet Airlines: lancée il y a moins d’un mois, c’est une compagnie aérienne qui opère au niveau national pour le moment mais qui devrait desservir des destinations hors du Continent



3. Asa Band: le Ghanéen, amoureux de la musique, avait lancé un groupe, nommé Asa Band, en 2015, qui avait même sorti un album



4.Jetlink Events: Asamoah Gyan possède une boite spécialisée dans la gestion d’événements qui marche plutôt bien, appelée JetLink Events & Logistics située à Adjiringanor à Accra



5.Promotion des boxeurs: Décidément, Gyan est partout! Il possède une société qui s’occupe de la promotion de boxeurs, dont le champion de l’IBO Lightweight Emmanuel Tagoe, entre autres…



6.Baby Jet Plaza: Il s’agit d’une place commerciale à Accra où se trouvent notamment plusieurs sociétés et magasins tels que Cal Bank, HFC Banka et GCB Banks, pour ne citer que ceux là



7.Paradise Pac Water: Il s’agit de l’une des dernières entreprises d’Asamoah Gyan, spécialisée dans la production d'eau de source.



8.Real Estate, l’immobilier: Asamoah Gyan a également investi dans l’immobilier, puisqu’il possède désormais quelques buildings dans le centre ville de la capitale qu’il loue à des sociétés ou des commerces



9.Le transport en commun: Asamoah Gyan possède au moins une vingtaine de bus de qualité qui relient Accra à Kumasi.



10.Les auberges étudiantes: Asamoah Gyan, qui a investi dans l’immobilier, consacre une partie de ses biens comme des auberges à certaines universités privées à travers le pays.



11. Boissons énergisantes: C’est le dernier bébé de l’empire Gyan. Une boisson énergisante baptisée Run, dont l’usine sera au Ghana, et qui permettra d’employer beaucoup de citoyens