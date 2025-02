Sport Business School lance une Formation d'Elite pour les jeunes basketteurs Sénégalais…

Le basket sénégalais, déjà réputé pour son excellence technique, fait face à un défi majeur : assurer la relève pour rester compétitif sur la scène africaine et internationale. Cheikh Tidiane Sy, agent FIBA et directeur de la formation à Sport Business School (SBS), prend les rênes d’un projet ambitieux visant à détecter, former et encadrer les jeunes talents à travers un système de formation innovant. Ce programme s'articule autour de la sélection des meilleurs joueurs et joueuses U14 et U15 pour un tournoi au Canada, avec l’ambition de les propulser vers des carrières professionnelles, tout en mettant un accent particulier sur l’équilibre entre études et basket.

Le projet, mené en partenariat avec des académies locales et sous la direction de coachs expérimentés, cherche à pallier la crise actuelle de la formation au Sénégal. "Nous devons commencer dès les petites catégories, car c’est là que se forgent les champions", insiste Cheikh Tidiane Sy. En effet, le basket sénégalais, bien que performant, manque de structures capables de garantir une continuité de la formation, essentielle pour maintenir sa compétitivité. À travers cette initiative, SBS espère non seulement former des athlètes de classe mondiale, mais aussi créer un environnement où les jeunes basketteurs peuvent se développer intellectuellement et sportivement.

Mais cette ambition ne se limite pas à la formation des joueurs. Le programme inclut également la certification des coachs locaux, afin qu'ils puissent encadrer efficacement les talents et éviter la déperdition des jeunes joueurs. L’académie vise à fournir des qualifications officielles, un élément essentiel pour la montée en compétence des techniciens du sport au Sénégal. "C’est un véritable changement de paradigme, où chaque acteur du sport, de la formation à la gestion, doit être préparé à répondre aux défis du haut niveau", conclut Cheikh Tidiane Sy, soucieux d'assurer l’avenir du basket sénégalais.