[Spéciale 8 mars] : Sur les traces de Diatou Faye, entrepreneure, productrice et transformatrice de produits locaux

Comme chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Au Sénégal, beaucoup de femmes se distinguent par leur engagement et leur persévérance dans divers domaines. Ainsi, la rédaction de Dakaractu s’est intéressée cette année à une entrepreneure nommée Diatou Faye, une femme audacieuse qui a su transfomer les défis en opportunités.



Épouse et mère de 4 enfants, cette transformatrice de produits locaux et productrice technique a très tôt pris conscience du sens de la responsabilité, avant de tracer son chemin qui est celui de l’entrepreneuriat. Qualifiée et diplômée d’un Bac+2 en création et gestion des entreprises, la jeune dame a eu la chance de travailler dans une entreprise où elle occupait le poste d’assistante comptable. Malheureusement, cela n’a pas duré car elle a été ensuite mise en chômage technique par une entreprise qui a connu une baisse de son activité et ne disposant plus d’une autonomie financière.



Face à cette situation, cette dernière s’est lancée dans la production de glace et la transformation de produits locaux (céréales et pâtes) en 2019 pour ne pas tendre la main et subvenir à ses besoins.

À l’occasion de la journée mondiale des Droits de la femme, DakarActu a réalisé un reportage pour vous faire découvrir le portrait de cette battante qui encourage les femmes à valoriser des produits locaux...