Souvenirs / 14ème anniversaire de la mort de Michael Jackson : le chapeau de l’artiste mis aux enchères

Il y a 14 ans, jour pour jour, que Michael Jackson, le plus grand artiste de toute l’histoire de la musique, nous a quittés à la suite d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 50 ans.



Il y’a trois jours, plusieurs médias internationaux avaient annoncé une vente aux enchères d'objets ayant appartenu au chanteur Michael Jackson à Paris en ce mois de septembre. Parmi les objets, son chapeau a attiré beaucoup d’attention.



Pour rappel, lors de son premier moonwalk sur scène, le 25 mars 1983, le danseur avait lancé l’accessoire sur le bas de la scène. Plus tard, dans Billie Jean, ce chapeau était encore porté. C’est aussi grâce à cet accessoire, que le mythe de Michael Jackson est né. C’est ainsi, pour ses fans, une occasion de pouvoir tenter d’acheter ce mythique chapeau.



Mais attention, il va falloir faire brûler la carte-bleue pour l’obtenir, car son prix s’élève entre 60.000 et 100.000 euros...