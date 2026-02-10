Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026

Dans un communiqué rendu public, la conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, a condamné " avec la plus grande fermeté l'ingérence des fds dans le campus social de l'UCAD, ayant conduit à la mort d'un étudiant".

Après avoir présenté ses condoléances à la famille de l’étudiant Abdoulaye Bâ, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine de l'UCAD, la CAE de l'UIDT, a pris la décision de décréter une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026.

Dans la foulée, elle a invité le gouvernement à assumer ses responsabilités en retirant immédiatement et sans condition les forces de défense et de sécurité des campus universitaires...