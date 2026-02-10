UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ

Au lendemain de la mort tragique d’Abdoulaye Bâ, étudiant en 2e année de chirurgie dentaire décédé le 9 février dernier à 19h des suites de blessures imputées à des « tortures policières », l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’UCAD a convoqué la presse. Le point de presse est prévu ce mardi 10 février 2026 à 12h00 sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.







Cette rencontre avec les médias intervient quelques heures seulement après la publication d’un communiqué dans lequel l’Amicale accuse directement les forces de l’ordre d’avoir « sauvagement torturé » le jeune homme, qui « n’était même pas sorti pour manifester » et se trouvait « dans sa chambre » lorsque les policiers ont « défoncé les chambres des étudiants ».

