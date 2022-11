Souleymane Ndoye au ministre de l'agriculture : « Grâce aux politiques agricoles, nous avons des productions records... »

Le député Souleymane Ndoye a salué à sa juste valeur les politiques et programmes mis en place par le gouvernement en place. Selon le député, grâce à ses politiques, aujourd'hui des productions records sont notées dans le riz et l'horticulture. « Aujourd'hui nous avons des productions record pour le riz. Nous avons aussi des productions record dans l'horticulture qui tend à l'autosuffisance.



C'est pourquoi, lorsque j'entends des gens dire que les choses ne marchent pas, je me demande si ces personnes sont au Sénégal. Je parle en connaissance de cause. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut augmenter les moyens pour la mise en place du matériel nécessaire, pour arriver à la souveraineté alimentaire. Car je suis persuadé qu'on y arrive », s'est félicité le parlementaire...