Souleymane Ndiaye (SG S2D Yoonu Naatangue) : "L'État doit revoir ses démarches et juguler les hausses notées sur certaines denrées!"

Profitant de sa rencontre avec Serigne Abdou Mbacké, Khalife de Serigne Cheikh Khady Mbacké (troisième Khalife de Darou Mouhty) qu'il l'a chaleureusement reçu chez lui, le Secrétaire Général du parti S2D Yoonu Naatangue n'a pas manqué de regretter la soudaine hausse des prix notées sur certaines denrées de première nécessité.



Pour Souleymane Ndiaye, "l'État doit revoir ses démarches et juguler cette tendance à la hausse... Nous sommes contre toute hausse, surtout quand celle-ci concernent l'électricité. Généralement ce type de hausse impacte négativement sur le quotidien des populations dans leur ensemble et change même leur mode de vie." Il se réjouira du reste sur les fortes mobilisations de Ñoo lank, ñoo bagn estimant que c'est la population qui, à travers ce mouvement, manifeste son désarroi.



Souleymane Ndiaye demandera ainsi au Chef religieux, de formuler des prières pour le Sénégal. "Nous avons échangé sur la situation économique, politique et sociale du Sénégal et j'ai été séduit par la dimension spirituelle, mais également intellectuelle de ce dernier. Il a prié pour la S2D Yonou Naatangue, mais surtout pour le Sénégal et les Sénégalais. Des prières, les Sénégalais en ont besoin", conclut-il...