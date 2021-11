La sortie du président Macky Sall à Paris chargeant l'opposition sénégalaise, a fait réagir le député Seydou Diouf de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour le parlementaire, Macky Sall est dans son bon droit.



"Il faut que dans ce pays on arrête d'ameuter le peuple pour un OUI ou pour un NON. Cette responsabilité de la sauvegarde des personnes et des biens, c'est de la responsabilité du président de la République, il faut que tous nous soyons à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres dans le respect de ce que la démocratie nous offre comme possibilité d'expression comme voie de recours", a-t-il dit à l'occasion de l'examen, ce 15 novembre, à l’Assemblée nationale de 2 projets de loi portant respectivement seconde loi de finances rectificative pour l'année 2021 et création de la Société Nationale de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État (SOGEPA SN).